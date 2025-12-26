Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των αρχών, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων. Στη συνέχεια, το σώμα της βρέθηκε απανθρακωμένο, αφού είχε περιλουστεί με βενζίνη.

Πριν από δύο μήνες, στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε επικοινωνήσει μέσω γραπτών μηνυμάτων. Από την αρχική του θέση περί ατυχήματος από καύτρα τσιγάρου, εμφανίστηκε τότε να ζητά απαντήσεις και να δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά για να μάθει τι συνέβη στη μητέρα του.

Όπως είχε αναφέρει, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του είχε δρομολογήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως είχε παρερμηνεύσει τα λόγια των ανακριτών της Πυροσβεστικής, οι οποίοι του είχαν πει: «Κι αν ερχόσουν νωρίτερα, δεν θα την έσωζες». Από αυτή τη φράση είχε θεωρήσει ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο.

Με τα μηνύματά του στην εκπομπή, ζητούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και το σενάριο αυτοκτονίας μέσω κατάποσης χαπιών και αυτοπυρπόλησης. Ωστόσο, τα εργαστηριακά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν αυτή την εκδοχή.

Λίγο αργότερα, με νέο μήνυμα, ο ίδιος ανασκεύασε, επισημαίνοντας πως ο δικηγόρος του διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης και τον συμβούλεψε να αναμένει την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας.