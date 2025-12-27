Συγκλονιστική ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Παπαδοπούλου. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 60χρονου γιου της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου 2022, όταν η 88χρονη Παπαδοπούλου εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε αποτέλεσμα δυστυχήματος, ωστόσο η έρευνα των τελευταίων μηνών αποκάλυψε ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πίσω από το έγκλημα βρίσκεται ο 60χρονος μονάκριβος γιος της. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό. Ο ίδιος πάντως εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν οι αποκαλύψεις της δημοσιογράφου Αγγελικής Νικολούλη στην εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ». Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς –όπως έλεγε– η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι η 88χρονη ήταν βαριά ναρκωμένη τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, γεγονός που ανέτρεψε τα δεδομένα. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή τον περασμένο Οκτώβριο, είχε πει: «Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να πω… Έχει κλείσει η υπόθεση, δεν υπάρχει κάποιο θέμα».

Γείτονας του θύματος ανέφερε πως «ήταν λίγο ιδιόρρυθμος και συχνά άκουγα καβγάδες με τη μάνα του, κυρίως για οικονομικούς λόγους».

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών ουσιών στον οργανισμό της άτυχης γυναίκας, παρότι δεν λάμβανε φάρμακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα βρέθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα για καπνίστρια, οδηγώντας τους ειδικούς στο συμπέρασμα πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού.

Η 88χρονη, όπως προκύπτει, ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά. Παρά τα ευρήματα, ο γιος της επέμεινε μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη ότι ο θάνατος προήλθε από αναμμένο τσιγάρο, λέγοντας: «Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος».

Σε άλλη του δήλωση ανέφερε: «Ήταν ήδη αποτεφρωμένη… Ή ξεψύχησε και είχε το τσιγάρο της ή αποκοιμήθηκε». Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και γιος είχαν έντονη διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού. Ο 60χρονος φέρεται να είχε χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ και είχε προχωρήσει σε ενέργειες για την πώλησή του.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.