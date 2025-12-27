Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, η υπόθεση που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως δυστύχημα φαίνεται να οδηγείται στη λύση της. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου γιου της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Το χρονικό του φρικτού εγκλήματος

Η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμά της στις 29 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από πυρκαγιά. Τότε, ο θάνατός της αποδόθηκε σε ατύχημα, με τον γιο της να υποστηρίζει ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, καθώς – όπως έλεγε – η μητέρα του ήταν καπνίστρια.

Η έρευνα του «Τούνελ» και της Αγγελικής Νικολούλη

Ωστόσο, η υπόθεση άρχισε να επανεξετάζεται σε βάθος, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζει η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και της Αγγελικής Νικολούλη. Οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 87χρονη βρέθηκε να έχει στον οργανισμό της μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών ουσιών, παρότι δεν ακολουθούσε σχετική φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στη σορό της κρίθηκαν φυσιολογικά, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι δεν πέθανε από εισπνοή καπνού, αλλά ήταν ήδη νεκρή πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε ότι ο 60χρονος, με τον οποίο υπήρξε επαφή στο πλαίσιο της έρευνας, εμφάνιζε αντιφάσεις στις δηλώσεις του και έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, δεν είχε παραστεί ούτε στην κηδεία της.

Η έμπειρη δημοσιογράφος έκανε λόγο για ένα «σατανικό σχέδιο» τριών σταδίων: Αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια τον ασφυκτικό θάνατο και τέλος τον εμπρησμό, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό υπόβαθρο της υπόθεσης. Μητέρα και γιος φέρονται να είχαν έντονη διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, ενώ ο 60χρονος αντιμετώπιζε χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ και είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση πώλησής του. Παρότι ισχυριζόταν ότι δεν είχε κίνητρο, καθώς ήταν ο μοναδικός κληρονόμος, τα δεδομένα αυτά αξιολογήθηκαν από τις Αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο για τη σύλληψή του αποτέλεσε η ανεύρεση μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη και παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ, ενώ η υπόθεση πλέον αντιμετωπίζεται επίσημα ως δολοφονία.