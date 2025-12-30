Επίδομα ίσο με τον κατώτατο μισθό προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε εργαζόμενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας. Το βοήθημα καταβάλλεται για δύο μήνες ανά παιδί έως 8 ετών, ενισχύοντας σημαντικά τα νοικοκυριά με μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το μέτρο αποτελεί εργαλείο στήριξης της οικογένειας και του εργαζόμενου γονέα και συνδέεται με τη γονική άδεια τεσσάρων μηνών, η οποία μπορεί να ληφθεί συνεχόμενα ή τμηματικά και από τους δύο γονείς.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Για να λάβει κάποιος γονέας το επίδομα, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα .

. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 μήνες συνεχόμενης εργασίας στον ίδιο εργοδότη .

. Να έχει παιδί ή παιδιά έως 8 ετών .

. Να έχει υποβάλει αίτηση γονικής άδειας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» μέσω του εργοδότη (έντυπο Ε14 «Γονική Άδεια»).

Το ύψος του επιδόματος

Η επιδότηση αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο μισθό και καλύπτει τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας.

Ανά παιδί παρέχεται επιχορήγηση για δύο μήνες.

παρέχεται επιχορήγηση για δύο μήνες. Σε περιπτώσεις διδύμων, τριδύμων ή πολυδύμων, ο γονέας λαμβάνει επιπλέον δύο μήνες επιχορήγησης συνολικά, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

Ειδικές περιπτώσεις

Μονογονείς δικαιούνται διπλάσιο χρόνο άδειας και επιδότησης . Για παράδειγμα, μητέρα με ένα παιδί λαμβάνει 8 μήνες άδεια και 4 μήνες επιχορήγηση.

δικαιούνται . Για παράδειγμα, μητέρα με ένα παιδί λαμβάνει 8 μήνες άδεια και 4 μήνες επιχορήγηση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού έως 8 ετών, η άδεια και η επιχορήγηση ξεκινούν από τη στιγμή ένταξης του παιδιού στην οικογένεια.

παιδιού έως 8 ετών, η άδεια και η επιχορήγηση ξεκινούν από τη στιγμή ένταξης του παιδιού στην οικογένεια. Όσοι είχαν ήδη λάβει άδεια με βάση το προηγούμενο καθεστώς και αυτή δεν είχε λήξει έως τις 19 Ιουνίου 2021, δικαιούνται το επίδομα σύμφωνα με το νέο νόμο.

Κάλυψη από το κράτος

Ο χρόνος της άδειας που επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης (κύρια σύνταξη, ασθένεια και επικουρική).

(κύρια σύνταξη, ασθένεια και επικουρική). Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ. Η περίοδος απουσίας θεωρείται πραγματική υπηρεσία και προσμετράται για αποδοχές, άδεια, επαγγελματική εξέλιξη και αποζημίωση απόλυσης.

Επιστροφή στην εργασία

Μετά τη λήξη της άδειας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα:

Να επιστρέψει στην ίδια ή σε αντίστοιχη θέση .

. Να διατηρήσει όλα τα επαγγελματικά του δικαιώματα .

. Να επωφεληθεί από τυχόν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας που εφαρμόστηκαν κατά την απουσία του.

Επιπλέον δυνατότητες

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί: