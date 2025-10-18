Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν από την εργασία τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν όμως διαφορετικά είδη αδειών, με διαφορετικό σκοπό, διάρκεια και καθεστώς αμοιβής. Οι δύο βασικές μορφές είναι η γονική άδεια, που αφορά τη γενική φροντίδα και ανατροφή του παιδιού, και η σχολική άδεια, που προορίζεται για απουσία λόγω σχολικών υποχρεώσεων του παιδιού. Η σωστή κατανόηση της διαφοράς μεταξύ τους είναι σημαντική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

Γονική Άδεια (ν. 4808/2021)

Τι είναι

Η γονική άδεια αφορά τους γονείς παιδιών έως 8 ετών και δίνεται για τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού.

Διάρκεια

4 μήνες συνολικά (ανά γονέα).

Οι 2 πρώτοι μήνες είναι επιδοτούμενοι από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό .

Οι υπόλοιποι 2 μήνες είναι άδειες άνευ αποδοχών, εκτός αν υπάρχει πιο ευνοϊκή πρόβλεψη στη σύμβαση ή σε επιχειρησιακή συμφωνία.

Ποιοι τη δικαιούνται

Όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, άνδρες και γυναίκες , σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Προϋπόθεση: ένα έτος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Σκοπός

Για προσωπική φροντίδα του παιδιού – όχι για σχολικές υποχρεώσεις.

Παραδείγματα: προσαρμογή στο νηπιαγωγείο, παραμονή στο σπίτι λόγω φροντίδας, υποστήριξη στις πρώτες σχολικές τάξεις κ.ά.

Σχολική Άδεια

Τι είναι

Η σχολική άδεια αφορά γονείς παιδιών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δίνεται για να μπορούν να παρακολουθούν τη σχολική επίδοση του παιδιού, να συμμετέχουν σε ενημερώσεις, συναντήσεις ή σχολικές εκδηλώσεις.

Διάρκεια

Έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο (σύμφωνα με τον ν. 1483/1984 και ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις).

Είναι με αποδοχές .

Δίνεται ανά παιδί και ανά σχολικό έτος, συνήθως τμηματικά (π.χ. 2 ώρες για ενημέρωση ή 1 μέρα για γιορτή).

Ποιοι τη δικαιούνται

Εργαζόμενοι γονείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα .

Δικαιούται ο ένας από τους δύο γονείς (όχι και οι δύο ταυτόχρονα, εκτός αν συμφωνήσει ο εργοδότης).

Σκοπός

Για παρουσία του γονέα στο σχολείο του παιδιού – όχι για φροντίδα στο σπίτι.