Δικαίωμα ειδικής άδειας για τη σχολική παρακολούθηση των παιδιών τους έχουν όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1483/1984. Η άδεια αυτή αφορά γονείς παιδιών έως 16 ετών που φοιτούν σε σχολεία της στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου.

Αναλυτικά:

– η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

– η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών

– οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

– εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

– εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές

– στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών[1]

– η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)

Η ΓΣΕΕ και τα σωματεία της δηλώνουν σε επαγρύπνηση για την προστασία του δικαιώματος αυτού και καλούν τους εργαζομένους να απευθύνονται για πληροφόρηση και υποστήριξη: