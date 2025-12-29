Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, εντείνοντας την πίεση στο πεδίο των συγκρούσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία συζήτηση για ενδεχόμενη επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν συνομιλήσει χθες, λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι, γεγονός που προκάλεσε νέο κύκλο διπλωματικών σχολίων.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς, υπό ρωσικό έλεγχο βρίσκονται το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.