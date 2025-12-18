Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, ωστόσο εκφράζει την ελπίδα πως μπορεί να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση, καθώς σημειώνεται πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινή δήλωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο RIA.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Μια πιθανή συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, θα μπορούσε να συμβάλει στην εξομάλυνση των ήδη τεταμένων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.