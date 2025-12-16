Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι «δεν προμηνύει τίποτα καλό». Η Μόσχα, όπως σημειώθηκε, δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο.

«Η συμμετοχή των Ευρωπαίων, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποδοχής (της συμφωνίας από τη Μόσχα), δεν προμηνύει τίποτα καλό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία πρέπει πρώτα να πληροφορηθεί τι συζητήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών, προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με ρωσική συμμετοχή.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στις συνομιλίες μετά τις επαφές του στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προωθούν δική τους πρόταση, που περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και συγκρότηση ουκρανικού στρατού 800.000 ανδρών.

Οι προτάσεις αυτές κρίνονται απαράδεκτες από τη Μόσχα, η οποία τις έχει απορρίψει στο παρελθόν. Οι λεπτομέρειες του αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αν και ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του Κιέβου.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον είχε θεωρηθεί από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως ευνοϊκό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου. Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή από το Κίεβο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το ζητούμενο για την ΕΕ είναι πλέον «να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τις ρωσικές θέσεις».