Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η πρόταση της Ουκρανίας για εκεχειρία τα Χριστούγεννα θα εξαρτηθεί από το αν υπάρξει συνολική ειρηνευτική συμφωνία ή όχι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε αναφέρει τη Δευτέρα πως το Κίεβο στηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ειδικά όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε: «Η ερώτηση είναι τώρα κατά πόσον εμείς, όπως λέει ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι η Ρωσία δύσκολα θα συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός, εάν η Ουκρανία επιμείνει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» αντί για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία να δώσει στην Ουκρανία μία ανάπαυλα και να ετοιμαστεί για συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε», πρόσθεσε.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας, κατά το πρότυπο του ΝΑΤΟ, που σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης προτίθεται να προσφέρει η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία.