Μια πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας προκάλεσε τον θάνατο δεκαέξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών ακόμη, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», ανέφερε ο Τζίμι Ροτινσούλου, περιγράφοντας την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Μανάντο.

Πολλά από τα θύματα εντοπίστηκαν στα δωμάτιά τους. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε ο Ροτινσούλου.

Οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν εσπευσμένα δώδεκα ανθρώπους σώους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και φροντίδα.

Συχνά περιστατικά πυρκαγιών στην Ινδονησία

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας που αριθμεί πάνω από 17.000 νησιά. Οι ελλείψεις σε μέτρα πυρασφάλειας και η παλαιότητα πολλών κτιρίων αυξάνουν τον κίνδυνο.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ενώ το 2023 τουλάχιστον 12 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.