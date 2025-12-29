Ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας υπολογιστών που θεωρείται «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», προειδοποίησε ότι η τεχνολογία AI θα συνεχίσει να εξελίσσεται ραγδαία το επόμενο έτος, με αποτέλεσμα να αντικαταστήσει ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας.

Μιλώντας στην εκπομπή State of the Union του CNN, ο Χίντον κλήθηκε να κάνει προβλέψεις για το 2026, αφού χαρακτήρισε το 2025 ως καθοριστική χρονιά για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε, «θα δούμε την AI να γίνεται ακόμη καλύτερη», επισημαίνοντας ότι ήδη έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά θέσεις εργασίας, όπως στα τηλεφωνικά κέντρα, και στο μέλλον θα επεκταθεί σε πολλούς ακόμη τομείς.

Ο Χίντον εξήγησε ότι η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τόσο ταχεία, ώστε κάθε επτά μήνες περίπου μπορεί να εκτελεί εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν διπλάσιο χρόνο. Σε έργα προγραμματισμού, για παράδειγμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ολοκληρώνει εργασίες μέσα σε λίγα λεπτά που παλαιότερα χρειάζονταν ώρες.

«Στο μέλλον θα χρειάζονται ελάχιστοι άνθρωποι για έργα λογισμικού», προέβλεψε ο Χίντον, ο οποίος έχει τιμηθεί με Νόμπελ και θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της AI.

Ανησυχία για την ταχύτητα εξέλιξης

Αναφερόμενος στην απόφασή του να αποχωρήσει από τη Google το 2023, ο Χίντον δήλωσε ότι σήμερα είναι «μάλλον πιο ανήσυχος» για την πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η ανάπτυξή της προχωρά ταχύτερα απ’ ό,τι είχε προβλέψει.

Τα οφέλη και οι κίνδυνοι

Παρά τις ανησυχίες, ο Χίντον αναγνώρισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την ανθρωπότητα, συμβάλλοντας σε ανακαλύψεις στην ιατρική, στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

«Μαζί με τα υπέροχα πράγματα έρχονται και τρομακτικά, και δεν πιστεύω ότι καταβάλλεται αρκετή προσπάθεια για να τα περιορίσουμε», προειδοποίησε.

Ο Χίντον σημείωσε ότι κάποιες εταιρείες AI επενδύουν περισσότερο στην ασφάλεια από άλλες, ωστόσο το κίνητρο του κέρδους παραμένει κυρίαρχο. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις συχνά σταθμίζουν τα οφέλη έναντι των θυμάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα τα αυτόνομα οχήματα που, αν και θα προκαλέσουν θανάτους, θα σκοτώνουν λιγότερους ανθρώπους από τους οδηγούς.

Η απειλή για την αγορά εργασίας

Ο Χίντον έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Τον Οκτώβριο είχε δηλώσει ότι ο πιο προφανής τρόπος να αποκομίσουν κέρδη οι επενδυτές της AI είναι να αντικαταστήσουν εργαζόμενους με φθηνότερες λύσεις.

Όπως ανέφερε στο Bloomberg TV’s Wall Street Week, «οι μεγάλες εταιρείες ποντάρουν στη μαζική αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την AI, γιατί εκεί βρίσκονται τα μεγάλα κέρδη».

Αν και ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, υπάρχουν ενδείξεις ότι περιορίζει τις ευκαιρίες, κυρίως για όσους βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους.

Η ανάλυση των αγγελιών εργασίας μετά την κυκλοφορία του ChatGPT δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν περίπου κατά 30%. Εταιρείες όπως η Amazon έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, επικαλούμενες ταυτόχρονα αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της AI.

«Κέρδη για λίγους, απώλειες για πολλούς»

Τον Σεπτέμβριο, ο Χίτνον είχε προβλέψει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προκαλέσει μαζική ανεργία και τεράστια αύξηση των εταιρικών κερδών.

«Θα κάνει λίγους ανθρώπους πολύ πλούσιους και τους περισσότερους φτωχότερους», είχε δηλώσει στους Financial Times.

Πηγή: Fortune. com