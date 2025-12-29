1. Ξεκινάμε με μια βαρβάτη,θα έλεγε κανείς, τηλεοπτική σύγκρουση, καθώς ήταν άμεση, ειλικρινής και live. Δημήτρης Ουγγαρέζος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Δημήτρης έχει αποδείξει πως δεν φοβάται. Το περιστατικό διαδραματίστηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην Φαίη Σκορδά. Η πρώτη αναφέρθηκε αρκετές φορές στον Δημήτρη Ουγγαρέζο την ώρα της συνέντευξης ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στον καναπέ αλλά άκουγε, προκαλώντας τον να απαντήσει και εκείνος απάντησε. Έντονο σκηνικό αλλά θα τολμήσω να σχολιάσω, ειλικρινές.

2. Δεν ήταν τόσο beef, όσο παρεξήγηση από όσο καταλάβαμε , η σχέση του Γιώργου Λιάγκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δυο επιτυχημένοι παρουσιαστές, για τους οποίους υπήρχε η αίσθηση που υπήρχε παλαιότερα για την σχέση Βίσση-Βανδή. Οι 2 τους παρόλα αυτά βρέθηκαν τηλεοπτικά και τα έλυσαν όλα.

3. Η πιο σοκαριστική διαμάχη, ήταν αυτή την Ηλιάννας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου. Δυο γυναίκες, που χαρακτήριζαν η μια την άλλη, mother & daughter, οι οποίες πλέον συναντιώνται μόνο στις δικαστικές αίθουσες.

4. Από τα πιο άβολα τηλεοπτικά περιστατικά. Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Σοφίας Μουτίδου και Απόστολου Γκλέτσου στην εκπομπή “Real View”. Οι ίδιοι αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και χαρακτηρισμούς ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος.

5. Με αφορμή μια παλαιότερη τους συνεργασία, είδαμε να ανταλλάζουν κουβέντες μέσα από stories, η Μπέττυ Μαγγίρα με την Τζο Κουτσοκώστα. Η παρεξήγηση συνεχίστηκε 3 χρόνια μετά με αφορμή μια συνέντευξη της Μπέττυς, όπου η Τζο Κουτσοκώστα θεώρησε πως φωτογραφήθηκε με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί για αυτή τη συνεργασία, που όπως φάνηκε δεν ήταν τόσο αρμονική.

6. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν beef, αλλά μιλάμε σίγουρα για μια λήξη συνεργασίας. Κώστας Τσουρός και Χάρης Λεμπιδάκης.

7. Last but not least, στο 90 αποκαλύφθηκε και η ανύπαρκτη-πλέον- σχέση της Έλενας Χριστοπούλου και με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου με την οποία ήταν φίλες αλλά και συνεργάτιδες. Αυτή η σχέση φαίνεται να έληξε άδοξα όπως και η συνεργασία τους αφού η Πηνελόπη αποχώρησε από το agency “In The Fab”.

Ένα πράγμα θα πούμε για το 2026.. Ειρήνη υμίν..