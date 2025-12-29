Αυτό το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η εφημερίδα τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με ένα δώρο που θα σας πιάσει αδιάβαστους: το νέο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ έρχεται, και μάλιστα με τη φόρα (και την τρέλα) των ’80s και ’90s. Γιατί όταν ένα περιοδικό καταφέρνει να κάνει γενιές ολόκληρες να γελούν με σκίτσα, φάρσες και «οδούς Τρέλας», τότε δεν μιλάμε απλώς για κόμικς. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά με φούσκα τσίχλας και άρωμα αναμνήσεων.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ υπήρξε κάτι παραπάνω από χαρτί και μελάνι∙ ήταν το «περιοδικό της πλάκας» όπου οι ήρωες έμπαιναν σε απίθανες περιπέτειες και το γέλιο έβγαινε αβίαστα.

Το νέο τεύχος υπόσχεται ακόμα περισσότερη «τρέλα» από ανανεωμένες ιστορίες και νοσταλγικούς ήρωες, μέχρι φρέσκο περιεχόμενο που θυμίζει γιατί η ΒΑΒΟΥΡΑ ήταν – και παραμένει – η πιο αστεία σοβαρή υπόθεση της ελληνικής ποπ κουλτούρας.

Στις σελίδες της θα συναντήσετε τη γνώριμη «Οδό Τρέλας 13», παρέα με νέες περιπέτειες που θα φέρουν το πνεύμα των ’80s στην εποχή των memes.

Οπότε αυτό το Σάββατο, αφήνουμε για λίγο τα timeline, ανοίγουμε την εφημερίδα και μπαίνουμε ξανά στον κόσμο της πιο θρυλικής φασαρίας των παιδικών μας χρόνων.

