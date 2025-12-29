26 τυχεροί θα κερδίσουν πλούσια δώρα από το SHOPFLIX μέσα από το Giveaway που διοργανώνουν tanea.gr !

Για να μπεις στην κλήρωση:

1. Κάνε like στο post στο Instagram ή σε TikTok ή σε Facebook

2. κάνε follow τους λογαριασμούς @tanea.gr & @shopflix.gr ή σε Instagram ή σε TikTok ή σε Facebook

3. Κάνε ταγκ έναν φίλο στα Comments (όσο πιο πολλά comments τόσο πιο πολλές συμμετοχές)

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14/1/26 και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Αναλυτικά τα δώρα των 26 τυχερών:

1.⁠ ⁠Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G NFC 8GB 256GB Black

2.⁠ ⁠Sony PlayStation 5 Slim 825GB Digital Edition

3.⁠ ⁠Samsung Galaxy Watch7 40mm Πράσινο

4.⁠ ⁠Apple AirPods 3rd Generation Earbuds με MagSafe & Lightning Charging Case

5.⁠ ⁠Apple AirPods 3rd Generation Earbuds με MagSafe & Lightning Charging Case

6.⁠ ⁠Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic 1600W

7.⁠ ⁠Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic 1600W

8.⁠ ⁠Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic 1600W

9.⁠ ⁠50€ δωροκάρτα shopflix

10.⁠ ⁠50€ δωροκάρτα shopflix

11.⁠ ⁠50€ δωροκάρτα shopflix

12.⁠ ⁠50€ δωροκάρτα shopflix

13.⁠ ⁠50€ δωροκάρτα shopflix

14.⁠ ⁠Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black

15.⁠ ⁠Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black

16.⁠ ⁠Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black

17.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

18.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

19.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

20.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

21.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

22.⁠ ⁠20€ δωροκάρτα shopflix

23.⁠ ⁠Ηλεκτρικό Υπόστρωμα TnS Διπλό Πλενόμενο 120W 140x160cm Λευκό

24.⁠ ⁠Ηλεκτρικό Υπόστρωμα TnS Διπλό Πλενόμενο 120W 140x160cm Λευκό

25.⁠ ⁠Βιβλίο Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

26.⁠ ⁠Βιβλίο Το μάτι του Βοριά

Καλή επιτυχία!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ALTER EGO MEDIA AE

Η «ALTER EGO MEDIA AE», (καλούμενη εφεξής ο «Διοργανωτής»), μέσω της σελίδας των ΝΕΩΝ στο Instagram (https://www.instagram.com/tanea.gr/), στο Tiktok (https://www.tiktok.com/@ta_nea.gr) και στο Facebook (https://www.facebook.com/taneagr) διοργανώνει διαγωνισμό / giveaway(εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (καλούμενοι εφεξής «Συμμετέχοντες»), ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Τρόπος συμμετοχής: Ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενεργός χρήστης στο Instagram, ή στο TikTok ή στο Facebook και να κάνει «follow» στις σχετικές σελίδες των ΝΕΩΝ στο Instagram, ή στο TikTok, ή στο Facebook, να κάνει like στο post του Διαγωνισμού και να κάνει όσα comments επιθυμεί, κάνοντας tag κάποιον φίλο του. Έκαστος χρήστης, δύναται να συμμετάσχει περισσότερες φορές ανάλογα με τον αριθμό των comments που θα κάνει στο post του Διαγωνισμού. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 29/12/2025 έως 14/1/2026. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω των σελίδων των ΝΕΩΝ στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 340, τκ 17673, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής Random Comment Picker, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές θα κερδίσουν 26 δώρα/έπαθλα, πρόσφορα από την εταιρεία Shopflix Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14/1/2026 και θα ανακοινωθεί η πραγματοποίησή της στη σελίδα tanea.gr στο Instagram, το TikTok και το Facebook. Η κλήρωση θα αναδείξει 26 τυχερoύς νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν τα έπαθλα από την εταιρεία Shopflix. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε story στους λογαριασμούς των «ΝΕΩΝ». Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει μέσω άμεσου μηνύματος (direct message) της εφαρμογής με τους νικητές προκειμένου να τους ζητήσει το ονοματεπώνυμό τους, το email τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για την παραλαβή των επάθλων. Η παραλαβή των επάθλων θα γίνει από τους νικητές, εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός τους, από τα γραφεία της Εταιρείας ή από άλλο τόπο που θα υποδειχθεί από τον Διοργανωτή στους νικητές. Αν κάποιος νικητής δεν παραλάβει το έπαθλό του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, χάνει το δικαίωμα του επάθλου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. Τα έπαθλα προσφέρονται όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους και δεν δύνανται να ανταλλαγούν με χρήματα ή να μετατραπούν σε άλλα είδη ή υπηρεσίες. Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, να μην προβαίνει σε υβριστικά ή ρατσιστικά σχόλια, ή σχόλια που μπορεί να θίγουν την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη των λοιπών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να σέβεται τα κρατούντα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Εάν ο Διοργανωτής διαπιστώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες παραβιάζουν τα οριζόμενα στον παρόντα όρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, να τον/τους αποκλείσει από το Διαγωνισμό, μη αποκλειομένης περαιτέρω αξίωσης αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη της εταιρείας Shopflix περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των επάθλων στον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία άλλη ευθύνη ή οιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης από το Διαγωνισμό προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της απόδοσης των επάθλων στους νικητές σύμφωνα με τον όρο 5, εάν κι εφόσον οι συγκεκριμένοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους παρόντες όρους. Προσωπικά Δεδομένα:

Α. Για τη διεξαγωγή και υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία από τον Διοργανωτή ALTER EGO MEDIA A.E. (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) κάποιων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που παρέχονται απευθείας από τους ίδιους ή κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή. Τα δεδομένα αυτά είναι: τα δεδομένα στο δημόσιο προφίλ του Συμμετέχοντα σε Instagram ή ΤικΤοκ ή Facebook (όνομα χρήστη – username, φωτογραφία του χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) καθώς και τα απαραίτητα δεδομένα που θα του ζητηθούν από το Διοργανωτή (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής. Για την συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών.

Β. Σκοποί Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη αφενός για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διοργανωτή, και αφετέρου για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την υλοποίηση και την προώθηση του Διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη για τη συλλογή και διαχείριση των συμμετοχών στον Διαγωνισμό, την ανάδειξη των νικητών, τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, την ταυτοποίηση των νικητών, την παράδοση των επάθλων, τη χρήση στιγμιότυπων, φωτογραφιών ή βίντεο, για προωθητικούς σκοπούς κ.ο.κ., πάντοτε στο πλαίσιο των περιγραφόμενων στο παρόν σκοπών και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γ. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων των Συμμετεχόντων με βάση τα ανωτέρω είναι η αυτόβουλη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, η εκτέλεση σύμβασης δηλαδή, της οποίας οι Συμμετέχοντες, ως υποκείμενο των δεδομένων, είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Επίσης το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού, την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας του και την εμπορική του προβολή.

Δ. Χρόνος Διατήρησης: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί δεδομένα του δημόσιου προφίλ των Συμμετεχόντων στο Instagram στα σχετικά reels του Διαγωνισμού για όσο χρονικό διάστημα έκαστος Συμμετέχων διατηρεί το προφίλ χρήστη στο Instagram, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Instagram, ενώ όσον αφορά τους νικητές ο Διοργανωτής θα διατηρεί δεδομένα του δημόσιου προφίλ τους στο Instagram στο story του Διαγωνισμού για όσο χρονικό διάστημα έκαστος Συμμετέχων διατηρεί το προφίλ χρήστη στο Instagram και για όσες φορές επαναληφθεί το story του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και, επιπλέον, θα διατηρεί τα λοιπά προσωπικά τους δεδομένα μέχρι την παραλαβή των επάθλων ή την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, για την περίπτωση ενστάσεων ή αντιρρήσεων για την διαδικασία, εκτός εάν η τήρηση των δεδομένων δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεση για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς ή σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, οπότε τα δεδομένα δύναται να διατηρεί ο Διοργανωτής μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Ως ολοκλήρωση θεωρείται η παράδοση του επάθλου. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων του νικητή θα είναι ο Διοργανωτής για την διεξαγωγή και συντονισμό του Διαγωνισμού καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Διοργανωτή. Επίσης, αποδέκτης δύναται να είναι και η εταιρεία Shopflix που θα αποδίδει τα έπαθλα στο Διοργανωτή.

ΣΤ. Δικαιώματα υποκειμένων: Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κάθε συμμετέχων έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εθνική νομοθεσία, όπως πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας, αντίρρηση και φορητότητα των δεδομένων, τα οποία μπορεί να ασκήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που ο Διοργανωτής έχει αναρτήσει στην πολιτική απορρήτου του στην ιστοσελίδα https://www.tanea.gr/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira/

11. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

12. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη λήψη των επάθλων από τους νικητές ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

13. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, την καταλληλότητα, την κατάσταση, τη διαθεσιμότητα, ή/και για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των επάθλων. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραλαβή των επάθλων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, και την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

14. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα διαπιστώσει ότι επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή εφόσον ο Διοργανωτής κρίνει ότι η συμμετοχή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου, ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή ο συμμετέχων επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους.

15. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες σχετικές με το Διαγωνισμό και την απόδοση των επάθλων για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με τον παρόν Διαγωνισμό γεγονότος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος οικονομικού ή άλλου είδους προς τους Συμμετέχοντες ή τους νικητές.

16. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στον Διαγωνισμό θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό μέσω του προφίλ του στο Instagramhttps://www.instagram.com/tanea.gr).

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι θα παραμένουν αναρτημένοι στη σελίδα tanea.gr στο Instagram για όσο καιρό διαρκέσει ο Διαγωνισμός και θα ενημερώνονται εφόσον απαιτηθεί. Η συμμετοχή συνεπάγεται επίσης τη ρητή παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή στο μέτρο που ορίζεται από το νόμο.