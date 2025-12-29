Από το Αυτόφωρο δικάζεται σήμερα ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αναμένεται να περάσει το μεσημέρι το κατώφλι των δικαστηρίων της Τρίπολης, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά γνωστό πρόσωπο της μουσικής σκηνής.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος και η Δήμητρα Παρασκευοπούλου θα βρεθούν αντιμέτωποι στη δικαστική αίθουσα. Η εν διαστάσει σύζυγος ζητά την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της, περιγράφοντας στην καταγγελία της τα γεγονότα όπως τα βίωσε και δηλώνοντας ότι φοβάται να τον αφήσει μόνο με τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστηρίζει ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αγνοούσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και η μίσθωση είχε περάσει στο όνομά της. Παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι και, σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται στην καταγγελία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κάνει λόγο επίσης για αλλαγή συμπεριφοράς του μουσικού μετά από τραυματισμό του, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», αναφέρει η ίδια.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να του επιτρέπει να βλέπει τα παιδιά του.