Στην Τρίπολη συνελήφθη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.
O γνωστός μουσικός του κλαρίνου που έχασε δάχτυλά του στο περιστατικό με την κροτίδα, σύμφωνα με το MEGA, πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.
«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», λέει ο ίδιος στο MEGA.