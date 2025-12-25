Στην Τρίπολη συνελήφθη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

O γνωστός μουσικός του κλαρίνου που έχασε δάχτυλά του στο περιστατικό με την κροτίδα, σύμφωνα με το MEGA, πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.