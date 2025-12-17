Ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια συγκινητική στιγμή, αποκαλύπτοντας ότι φόρεσε το πρόσθετο μέλος στο χέρι του, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά το περασμένο Πάσχα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έκανε την ανακοίνωση μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, δηλώνοντας ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτή τη σημαντική ημέρα. Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε τραυματιστεί έπειτα από έκρηξη κροτίδας που κρατούσε σε γλέντι, γεγονός που του προκάλεσε σοβαρές βλάβες στο χέρι. Όπως ανέφερε, η τοποθέτηση του πρόσθετου μέλους σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του και την επιστροφή του στην καθημερινότητα.

Στην ανάρτησή του, δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες όπου ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον ορθοπεδικό του και τους συνεργάτες του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξή τους.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν κ μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου …. Δεν ειμαι πολύ συγκινημένος…. Κλαίω από την χαρά μου ! @kostas.chrono Σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο Θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο μουσικός.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 6:00 το πρωί σε πανηγύρι στην περιοχή της Αχαΐας. Αρχικά, ο μουσικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για τέτοιου είδους περιστατικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να κρατούσε την κροτίδα τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, ότι του την έδωσε ένας φίλος του που βρισκόταν στο γλέντι.