Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κεντρικό δρόμο της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 55χρονος που βρισκόταν μαζί με ένα φίλο του και κατευθυνόταν προς το φαρμακείο για να αγοράσει φάρμακα για τη μητέρα του, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ο 55χρονος διασωληνώθηκε στο σημείο από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, η κινητοποίηση ήταν άμεση.

«Στο σημείο εφαρμόστηκαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε επί τόπου. Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ οδόν κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ» αναφέρεται σε ανακοίνωση.