«Η έρευνα δεν είναι κόστος. Είναι η υποδομή για το μέλλον της πατρίδας μας» υπογραμμίζει ο Τάσος Γαϊτάνης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας απολογισμό της δράσης της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας για τους 17 μήνες που ήταν γενικός γραμματέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γαϊτάνης παραιτήθηκε από την θέση του προκειμένου να είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής.

Όπως αναφέρει, «για 17 μήνες στην γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δουλέψαμε με έναν ξεκάθαρο στόχο. Να φέρουμε την έρευνα πιο κοντά στην κοινωνία και την οικονομία. Έκλεισα αυτό τον κύκλο με υπερηφάνεια. Μαζί με τους συνεργάτες μου και με τα στελέχη της ΓΓΕΚ κάναμε πολύ δουλειά και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η έρευνα χρειάζεται σταθερότητα, χρηματοδότηση και γρήγορες διαδικασίες.

Τους τελευταίους 17 μήνες:

– Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση εκκρεμών αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

– Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της 1ης φάσης των εθνικών ερευνητικών υποδομών και ξεκίνησε, άμεσα χωρίς καθυστερήσεις, η αξιολόγηση της 2ης φάσης.

– Εκδόθηκαν αποτελέσματα για τις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙΙ και IV του Ερευνώ-Καινοτομώ και ξεκίνησε η αξιολόγηση της Παρέμβασης ΙΙ.

– Ολοκληρώνονται τα 12 εμβληματικά έργα του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

– Εντάχθηκαν νέα ερευνητικά έργα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

– Ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα mentoring για την υποστήριξη υποβολών ερευνητικών προγραμμάτων στο ERC.

Η έρευνα δεν είναι κόστος. Είναι η υποδομή για το μέλλον της πατρίδας μας!».