Ήταν μια χρονιά ανατροπών. Η Formula1 κρύβει πάντα εκπλήξεις μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας, με την 70χρονη πορεία της να έχει δείξει ότι όλα παίζονται έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και αυτή η χρονιά ήταν απρόσμενη, γεμάτη αλλεπάλληλες ανατροπές με τον νικητή να κρίνεται στον τελευταίο γύρο. To 2025 ήταν η τελευταία χρονιά που τα μονοθέσια αποχαιρέτισαν την «παλιά» τεχνολογία μιας και το 2026 έρχονται ριζικές, υβριδικές αλλαγές και με 10 ομάδες στην γραμμή εκκίνησης αντί για 11 που θα δούμε από τον ερχόμενο Μάρτιο (προστέθηκε η Cadillac).

Ξεκινώντας από τη McLaren που στέφθηκε πρωταθλήτρια σε επίπεδο κατασκευαστών – χωρίς ιδιαίτερο κόπο – σε αντίθεση με την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών με το Λάντο Νόρις που χρειάστηκε να «χύσει» πολύ ιδρώτα για να μην εκθέσει την τελευταία στιγμή ο μικρός, βρετανός πιλότος, η πρωταθλήτρια ομάδα έκανε ένα δυνατό come back κόβοντας τη φόρα του Μαξ Φερστάπεν, που το φυσάει και δεν κρυώνει. Πρόσωπο της χρονιάς ήταν αδιαμφησβήτητα ο Λάντο Νόρις που εδωσε μια δυνατή μάχη, με σταθερή πορεία όλη τη χρονιά την ώρα που ο ομόσταβλος του Όσκαρ Πιάστρι έσταζε …πίκρα, μια σεζόν που μάλλον δεν θέλει να θυμάται.

Η Red Bull πλήρωσε το τίμημα της «αναμπουμπούλας» μέσα στο σπίτι της και των αποχωρήσεων μεγάλων στελεχών της.

Σαφώς, η μεγάλη είδηση της χρονιάς ήταν η απρόσμενη απόλυση του Κρίστιαν Χόρνερ, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Ο Βρετανός CEΟ της ομάδας εργαζόταν για περισσότερο από 20 χρόνια, όμως ένα σκάνδαλο παρενόχλησης, του κόστισε τη δουλειά του. Σαφώς, αυτό αποτέλεσε και μια τρανταχτή αφορμή για να περάσει την πόρτα του λογιστηρίου, μιας στον Χόρνερ επιρρίπτουν τη μέτρια και κακή απόδοση της ομάδας τους τελευταίους μήνες με τα γνωστά αποτελέσματα, που κόστισαν στον Φερστάπεν το πρωτάθλημα.

Μπορεί να έχασε τον τίτλο, όμως ο Ολλανδός μετά το Λάντο Νόρις ήταν το δεύτερο σημαντικότερο πρόσωπο της χρονιάς, αφού η υποτονική εκκίνηση του αντικαταστάθηκε από μια ανοδική πορεία στο τέλος της χρονιάς κερδίζοντας σημαντικούς αγώνες (ΗΠΑ, Λας Βέγκας, Κατάρ, Αμπου Ντάμπι) καταφέροντας να μειώσει τη διαφορά στο ελάχιστο. Σε κάθε περίπτωση ο Φερστάπεν έχασε το φετινό πρωτάθλημα…χαμογελώντας!

Φέτος, ήταν και η χρονιά των νέων πιλότων. Οι rookies Μπέρμαν, Αντονέλι και Μπορτολέτο απέδειξαν ότι, με διαβατήριο το ταλέντο τους, μπορούν να παραμείνουν στα γκραν πρι για πολλά χρόνια.

Στους νεοσύλλεκτους ξεχωρίζει και ο Γαλλοαλγερινός Ιζάκ Χατζάρ, που εντυπωσίασε με την ταχύτητα και την ωριμότητά του από το ξεκίνημα της χρονιάς με τη Racing Bulls. Ο μικρός κατάφερε να ανεβάσει ταχύτητα για αυτό και αναβαθμίστηκε ταχύτατα. Ετσι, από την Racing Bulls θα μεταπηδήσει το 2026 στη Red Bull.

Η Red Bull Racing ανακοίνωσε και επίσημα την αναμενόμενη αναβάθμιση του Ισάκ Χάτζαρ δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2026, στη θέση του Γιούκι Τσουνόντα!

Και μπορεί η McLaren να έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας όμως ένα μεγάλο κομμάτι των φανατικών της Formula1 ανέμενε μάταια και φέτος την Ανάσταση της Ferrari. Η ιταλική ομάδα έμεινε και πάλι στο επικοινωνιακό «ταρατατζούμ» ( με πολλές υποσχέσεις στην αρχή της χρονιάς για επερχόμενες νίκες ) όμως η προσγείωση ήρθε από τα πρώτα κιόλας γκραν πρι, με πρωταγωνιστή τον απογοητευμένο Λιούις Χάμιλτον, που γύρισε στο Μαρανέλο με άδεια τα χέρια, απογυμνώνοντας τη λαμπερή καριέρα των επτά πρωταθλημάτων.

Ο Βρετανός πιλότος δεν προσαρμόστηκε ποτέ στο νέο μονοθέσιο του, σε αντίθεση με τον Σαρλ Λεκλέρ που έβγαλε τα …κάστανα από τη φωτιά! Ο Μονεγάσκος πιλότος γκάζωσε όσο περισσότερο μπορούσε ώστε να μην «ξεφτιλίσει» την λάμψη της ιστορικότερης ομάδας στη Formula1.

Στα σημαντικά της χρονιάς και το μεγάλο άλμα της Williams που κατέλαβε την πέμπτη θέση στους κατασκευαστές στα μέσα της σεζόν. Μέτρια ήταν η εμφάνιση της Mercedes που σίγουρα η εικόνα της στα γκραν πρι δεν θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν της.