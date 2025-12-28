Νέο επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται στο άρθρο 171 του τέταρτου βιβλίου του νέου νομοσχεδίου για τον Κώδικα Λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εφάπαξ επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μόνιμων κατοίκων και δημοτών, υπό προϋποθέσεις που θα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου, επιτρέπεται η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ανά παιδί, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθορίζονται από το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο.

Στο επόμενο άρθρο, το 172, ορίζεται ότι το συγκεκριμένο βοήθημα θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν θα υπόκειται σε κρατήσεις, ούτε θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, περιφέρειες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, το ποσό δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών, ενισχύοντας έτσι ουσιαστικά τη στήριξη των οικογενειών με νεογέννητα παιδιά.