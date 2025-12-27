Η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU) κατηγόρησε Ουκρανούς βουλευτές για δωροδοκία με αντάλλαγμα τις ψήφους τους, ενώ πραγματοποίησε εφόδους σε κυβερνητικά γραφεία στο Κίεβο. Το νέο αυτό σκάνδαλο αποκαλύπτεται λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η NABU ανακοίνωσε ότι «αποκάλυψε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται εν ενεργεία βουλευτές» που «λάμβαναν συστηματικά παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη για την ψήφο τους στη Ράντα», την ουκρανική Βουλή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ερευνητές προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν εφόδους σε γραφεία κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Κίεβο, όμως εμποδίστηκαν από δυνάμεις ασφαλείας. Η NABU υπογράμμισε ότι «η παρεμπόδιση διεξαγωγής ερευνών συνιστά ευθεία παραβίαση του νόμου».

Αργότερα, η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι επετράπη στους ερευνητές της NABU να εισέλθουν στον χώρο των κυβερνητικών υπηρεσιών, όπου στεγάζονται πολλοί θεσμοί. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έγιναν συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Νέο πλήγμα για την κυβέρνηση Ζελένσκι

Το σκάνδαλο ξεσπά ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται στη Φλόριντα για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η ουκρανική προεδρία έχει ήδη δοκιμαστεί από προηγούμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε φερόμενη υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, στο οποίο εμπλέκεται στενός συνεργάτης του Ζελένσκι. Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε παραιτήσεις δύο υπουργών και του προσωπάρχη του προέδρου, Αντρίι Γερμάκ.

Η NABU και οι προκλήσεις της διαφάνειας

Παρά τη λειτουργία της NABU και της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAP), οι περισσότερες υποθέσεις σπάνια οδηγούνται σε καταδίκες. Η NABU ιδρύθηκε το 2014, ύστερα από ευρωπαϊκή και αμερικανική πίεση, και διαθέτει ανακριτικές αρμοδιότητες, με επικεφαλής που διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο, διατηρώντας ωστόσο σχετική ανεξαρτησία.

Το περασμένο καλοκαίρι, η κυβέρνηση επιχείρησε να περιορίσει την ανεξαρτησία της NABU και της SAP, αλλά αναγκάστηκε να υποχωρήσει έπειτα από έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών και των δυτικών συμμάχων του Κιέβου.

Μετά τις διαμαρτυρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρώτες διαδηλώσεις στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα «διορθώσει» τον σχετικό νόμο.

Η διαφθορά ως χρόνιο πρόβλημα

Η διαφθορά παραμένει ενδημική στην Ουκρανία, όπως και σε πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Από το 2022 έχουν αποκαλυφθεί δεκάδες υποθέσεις, κυρίως στους τομείς της άμυνας και του στρατού.

Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς καταγγέλλουν πολιτικές πιέσεις και δικαστική παρενόχληση που, όπως υποστηρίζουν, στοχεύουν στην παρεμπόδιση του έργου τους.