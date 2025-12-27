Στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) ζήτησαν συγγνώμη, μετά την αποτέφρωση λάθος σορού έπειτα από σύγχυση σε νεκροτομείο νοσοκομείου στη Γλασκώβη.

Το NHS Greater Glasgow and Clyde (NHSGGC) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προσθέτοντας πως το προσωπικό που εμπλέκεται έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με το SkyNews, το συμβάν στο Νοσοκομείο Queen Elizabeth University της πόλης οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη υγειονομική περιφέρεια στη Σκωτία.

Οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί, ενώ τα λείψανα των ασθενών βρίσκονται πλέον στα γραφεία τελετών.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο μήνα. Ο ιατρικός διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δρ Σκοτ Ντέιβιντσον, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου συγγνώμη και στις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν.

Διαθέτουμε πολύ αυστηρές διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη σήμανση των σορών, από τη στιγμή της εισόδου τους στα νεκροτομεία μας έως την παράδοσή τους σε γραφείο τελετών.

Με βαθιά λύπη διαπιστώνουμε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αποτέλεσμα δύο οικογένειες να υποστούν επιπλέον σοβαρή ψυχική οδύνη σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Ξεκινήσαμε άμεσα έρευνα για το περιστατικό και θα διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα που προκύπτουν θα εφαρμοστούν».