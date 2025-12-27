Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ και σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00. Παράλληλα, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο, έως τις 20:00.

Αναλυτικά, το ωράριο λειτουργίας για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα διαμορφώνεται ως εξής:

The Mall: 09:00 – 20:00

Metro Mall: 09:00 – 20:00

Attica: 09:00 – 20:00

McArthurGlen: 09:00 – 20:00

Smart Park: 09:00 – 20:00

Golden Hall: 09:00 – 20:00

IKEA: 09:00 – 20:00

Το συγκεκριμένο ωράριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση ενόψει των ημερών.