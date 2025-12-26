Ανοίγουν ξανά αύριο τα καταστήματα, μετά το διήμερο των Χριστουγέννων, με το εορταστικό ωράριο να συνεχίζεται έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή είναι από 11:00 έως 18:00, αν και σε ορισμένες μεγάλες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1 Ιανουαρίου), καθώς και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την ετήσια απογραφή των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο αναλυτικά

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά (απογραφή)

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.