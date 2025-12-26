Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο, κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις του στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο του Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ την Κυριακή: «Στόχος να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Όπως δήλωσε, η συνάντηση στοχεύει στο να «οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι η επικείμενη συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο της Ουάσινγκτον, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε: «Συμφωνήσαμε για μία συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο – με τον πρόεδρο Τραμπ – στο προσεχές μέλλον. Πολλά πράγματα μπορεί να αποφασισθούν μέχρι την Πρωτοχρονιά».

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος ουκρανό αξιωματούχο, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο. Η πληροφορία αυτή ενισχύει τις ενδείξεις για εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο αμερικανικό σχέδιο

Ο Ζελένσκι παρουσίασε την Τετάρτη ένα νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων εβδομάδων μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου. Το σχέδιο προβλέπει πάγωμα των γραμμών του μετώπου, χωρίς να δίνει λύση για τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Από τη ρωσική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες, καθώς «η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη διαπραγματευτική διαδικασία». Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «συμφωνήθηκε να συνεχισθεί ο διάλογος».

Η στάση της Μόσχας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, η Μόσχα «διαμορφώνει τη θέση της» ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο έχει αναδιαμορφωθεί σε συνεργασία με το Κίεβο. Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο αφήνει ανοιχτό το ζήτημα των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Ρωσίας, όπως η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί και η δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Για τους λόγους αυτούς, η αποδοχή του σχεδίου από τη Μόσχα θεωρείται απίθανη. Παρ’ όλα αυτά, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει «αργή αλλά σταθερή πρόοδος».