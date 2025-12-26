Η ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε τον Σεργκέι Αουντάλτσοφ, ηγέτη παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Ρωσία, σε ποινή έξι ετών κάθειρξης για «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας», όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο Αουντάλτσοφ, που βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Ιανουάριο του 2024, ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση και ξεκινά απεργία πείνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Καταδικάζεται να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξης», ανέφερε ο δικαστής, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο. Ο Αουντάλτσοφ αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι αρχές έχουν εντείνει την καταστολή κάθε διαφωνίας. Στόχος δεν είναι μόνο όσοι αντιτίθενται στον πόλεμο, αλλά και πρόσωπα που, αν και υποστηρίζουν τη λεγόμενη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ασκούν κριτική στην εξουσία.

Ο 48χρονος Αουντάλτσοφ είχε στηρίξει δημόσια τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022, όπως και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Ωστόσο, είχε εκφράσει διαφωνίες με άλλες πολιτικές του Κρεμλίνου.

Το κατηγορητήριο παραμένει απόρρητο. Ο ίδιος είχε δηλώσει στον Τύπο, κατά την έναρξη της δίκης, ότι διώκεται επειδή δημοσιοποίησε μήνυμα συμπαράστασης σε ρώσους μαρξιστές που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για «τρομοκρατία».

Η εισαγγελία είχε ζητήσει επταετή κάθειρξη, ενώ η υπεράσπιση είχε αιτηθεί την πλήρη αθώωσή του.

Η παράταξη του Αουντάλτσοφ, το Μέτωπο της Αριστεράς, υποστηρίζει την κομμουνιστική ιδεολογία και πρόσωπα όπως ο Ιωσήφ Στάλιν, τον οποίο χαρακτηρίζει ιστορικό ηγέτη. Σε αντίθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ), το οποίο θεωρείται στενά συνδεδεμένο με το Κρεμλίνο, στελέχη του Μετώπου έχουν κατά καιρούς επικρίνει έντονα τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αουντάλτσοφ είχε καταδικαστεί και το 2014 για οργάνωση διαδηλώσεων κατά της επιστροφής του Πούτιν στην εξουσία το 2012. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2017, μετά από τρία χρόνια κράτησης.