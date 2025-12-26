Για μήνες ο αυτοαποκαλούμενος προφήτης Έμπο Νώε από την Γκάνα προειδοποιούσε ότι ανήμερα των Χριστουγέννων του 2025 «οι ουρανοί θα άνοιγαν» και ο κόσμος θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η μόνη σωτηρία για τους «εκλεκτούς» θα ήταν η επιβίβαση σε κιβωτούς βιβλικής έμπνευσης που ο ίδιος κατασκεύαζε, κατόπιν – όπως έλεγε – θεϊκής εντολής.

Όταν όμως η προφητεία δεν επαληθεύτηκε, ο ψευδοπροφήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή και την απογοήτευση πολλών οπαδών του. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε καλλιεργήσει κλίμα φόβου, υποστηρίζοντας ότι οι πλημμύρες θα διαρκούσαν τρία χρόνια και ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα κιβωτούς που θα λειτουργούσαν ως καταφύγια.

In Ghana, self proclaimed prophet Ebo Noah who predicted the end of the world today has now cancelled the apocalypse, after receiving enough donations to buy a Mercedes. pic.twitter.com/068h0GkFZy — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 25, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να πίστεψαν τους ισχυρισμούς του. Κάποιοι πούλησαν τις περιουσίες τους, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία όπου κατασκευάζονταν τα σκάφη. Σε βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, πιστοί εμφανίζονταν να «κλείνουν θέση» εκ των προτέρων, θεωρώντας ότι εξασφάλιζαν τη σωτηρία τους και μια θέση «στον κόσμο της επόμενης ημέρας».

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι θα υπήρχε αυστηρός διαχωρισμός ανθρώπων, οικόσιτων ζώων, άγριας πανίδας και προμηθειών, ενώ ανέφερε ότι έως και 380.000 άτομα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να σωθούν μέσω των κιβωτών. Παρατηρητές, ωστόσο, σημείωναν ότι τα σκάφη έμοιαζαν υπερβολικά μικρά για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό.

Μετά τη διάψευση της προφητείας, ο Έμπο Ένοχ – όπως δήλωνε ότι ονομαζόταν πριν υιοθετήσει το όνομα Νώε – δεν ανακάλεσε. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει την καταστροφή. Παράλληλα, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για την κατασκευή περισσότερων κιβωτών, προκειμένου –όπως έλεγε– να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων πιστών.

Η μη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που φέρεται να είχε στενή σχέση με τον ψευδο-Νώε έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς, ως ένδειξη οργής και διαμαρτυρίας.