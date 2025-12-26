Η Νιγηρία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν νέα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις ανήμερα των Χριστουγέννων στα βόρεια της χώρας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».

Ο Τούγκαρ υποστήριξε ότι η Νιγηρία παρείχε τις κρίσιμες πληροφορίες στην Ουάσινγκτον και αποκάλυψε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρουμπιο. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση και για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι «το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την κυβέρνηση της Νιγηρίας» και ότι «τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση». Ο Τούγκαρ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έδωσε προσωπικά το «πράσινο φως» για τις επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο ποιοι ήταν οι στόχοι μεταξύ των πολλών ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα. Οι τζιχαντιστές έχουν ισχυρή παρουσία στη βορειοανατολική Νιγηρία, ωστόσο έχουν πραγματοποιήσει επιδρομές και στις βορειοδυτικές περιοχές.

Αντιδράσεις κατοίκων και τοπικές μαρτυρίες

Οι κάτοικοι απομονωμένων χωριών στην Πολιτεία Σόκοτο, στα σύνορα με τον Νίγηρα, δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από τα πλήγματα. «Ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος φοβήθηκε», είπε ο Χαρούνα Κάλαχ, κάτοικος του Τζάμπο, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Πολιτείας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για επίθεση της ομάδας Λακουράουα, που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ. «Αργότερα μάθαμε ότι ήταν επίθεση αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που μας εξέπληξε επειδή η περιοχή αυτή ουδέποτε ήταν κρησφύγετο της Λακουράουα και δεν έχουμε δεχθεί επιθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Η στάση της Νιγηρίας και οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο Τούγκαρ υπογράμμισε ότι η πολιτική της Νιγηρίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν επηρεάζεται από τη θρησκεία των θυμάτων, «είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι χριστιανοί». Η κυβέρνηση και ανεξάρτητοι αναλυτές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί θρησκευτικών διώξεων, επιχειρήματα που προβάλλουν κύκλοι της χριστιανικής δεξιάς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social: «Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά και απόψε πλήρωσαν», προσθέτοντας πως «το υπουργείο Πολέμου διεξήγαγε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα».

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο διάρκειας δέκα δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται η εκτόξευση πυραύλου από πολεμικό πλοίο που φέρει την αμερικανική σημαία. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την Αφρική (AFRICOM) επιβεβαίωσε ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών» και ότι «σκοτώθηκαν πολλοί τρομοκράτες» του Ισλαμικού Κράτους στην Πολιτεία Σόκοτο.

Η πρώτη αμερικανική επιχείρηση στη Νιγηρία επί Τραμπ

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Νιγηρία από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι οι χριστιανοί στη χώρα αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» και είχε προειδοποιήσει για πιθανή ένοπλη δράση.

Όπως σχολίασε ο αναλυτής Μάλικ Σάμιουελ της οργάνωσης Good Governance Africa, η νιγηριανή κυβέρνηση φαίνεται να συνεργάζεται με την Ουάσινγκτον υπό διπλωματική πίεση. «Πιστεύω ότι ο Τραμπ δεν θα αποδεχόταν μια άρνηση εκ μέρους της Νιγηρίας», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι δράστες και τα θύματα των επιθέσεων στη βορειοδυτική Νιγηρία είναι κατά πλειονότητα μουσουλμάνοι.