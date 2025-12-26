Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης, μέσω Telegram, ότι στρατιώτες του σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Οι άνδρες θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν» έπειτα από αναγνώριση, όπως αναφέρεται στο ίδιο ανακοινωθέν.

Η κίτρινη γραμμή χωρίζει τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου έχουν αναδιπλωθεί τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου. Έχει μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο και εκτείνεται έως τη Μεσόγειο. Παρά τη συμφωνία, ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από τη μισή Γάζα.

Αν και στην επόμενη φάση της συμφωνίας, βάσει πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ έχει χαρακτηρίσει την κίτρινη γραμμή ως «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Γάζα, που έθεσε τέλος σε πόλεμο διάρκειας άνω των δύο ετών, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις.