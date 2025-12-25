Κατά τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Πρέβοστ αναφέρθηκε με συγκίνηση στις τραγικές εικόνες από τη Γάζα, όπου επί εβδομάδες άμαχοι ζουν εκτεθειμένοι στη βροχή, τον άνεμο και το κρύο. Παράλληλα, έκανε λόγο για τους πρόσφυγες κάθε ηπείρου και για τους άστεγους που αναζητούν προσωρινό καταφύγιο στις πόλεις.

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο πάπας, απευθυνόμενος στους πιστούς.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας αναφέρθηκε στις πληγές που αφήνουν πίσω τους οι πόλεμοι, επισημαίνοντας ότι «είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές». Μίλησε επίσης για τους νέους που αναγκάζονται να πολεμήσουν, τονίζοντας ότι νιώθουν πως «οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν είναι γεμάτες ψέματα».

Απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς, ο πάπας Λέων σημείωσε ότι «η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, υπογραμμίζοντας πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».