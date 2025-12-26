Μεγάλη καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται, σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Βίντεο στα socia media δείχνουν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού και πολλά οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες.
Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma του νησιού Χονσού στην Ιαπωνία, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 26 να τραυματίζονται.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή ισχυρής έκρηξης, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Στα πλάνα διακρίνονται πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό, προκαλώντας σκηνές πανικού στην περιοχή.
🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED
Chaos hit Japan’s Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.
More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025
