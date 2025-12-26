Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενδέχεται να γίνει ο επόμενος τενίστας με δική του σειρά στο Netflix, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Η πλατφόρμα φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων για ντοκιμαντέρ επτά επεισοδίων, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η σειρά, σε περίπτωση που προχωρήσει, θα παρουσιάζει την πορεία του Τζόκοβιτς στα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου, εστιάζοντας στην πειθαρχία, στο αγωνιστικό του στυλ αλλά και στον χαρακτήρα του, με έμφαση στη φιλανθρωπική του δράση, καθώς σκοπεύει να διαθέσει μέρος της αμοιβής του για καλό σκοπό.

Tennis legend Novak Djokovic has signed a $13.5 million deal with @netflix for an exclusive 7-episode series chronicling his exceptional career through the world’s most iconic tournaments. But this production will be more than just a documentary: it’s a profound tribute to the… pic.twitter.com/G66YcLIKK6 — ᴱᴺᶻᴼᴵᶻᵁ (@ENZOIZU) December 25, 2025

Το Netflix έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον κόσμο του τένις με παραγωγές όπως το ντοκιμαντέρ για τον Κάρλος Αλκαράθ «Ο δικός μου τρόπος» και τη σειρά «Break Point», η οποία αποκαλύπτει τα παρασκήνια των κορυφαίων διοργανώσεων ATP και WTA, θέτοντας υψηλά στάνταρ στην παρουσίαση του αθλήματος.