Ανυπομονησία, συγκίνηση και μια δόση… ιστορίας, κυριαρχούν στην Αθήνα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται να «πατήσει» για πρώτη φορά το πόδι του σε ελληνικό κορτ, στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που θα φιλοξενηθεί από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου στο TELEKOM CENTER Athens.

Ο Σέρβος θρύλος, Νο.1 του ταμπλό, μπαίνει κατευθείαν στη «μάχη» του δεύτερου γύρου, έχοντας εξασφαλίσει το καθιερωμένο bye του κορυφαίου. Το απόγευμα της Τρίτης, τα φώτα θα πέσουν πάνω του, οι εξέδρες θα γεμίσουν και το κοινό θα ζήσει κάτι που ως τώρα έμοιαζε μακρινό. Τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam, να αγωνίζεται για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η παρουσία του Τζόκοβιτς δεν είναι απλώς ένα αγωνιστικό γεγονός. Είναι ένα σημείο αναφοράς για το ελληνικό τένις, μια ευκαιρία που δύσκολα επαναλαμβάνεται. Οι φίλαθλοι από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και επισκέπτες από το εξωτερικό, έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια.

Ο «Νόλε» φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο που, στα 38 του χρόνια, εξακολουθεί να κινείται με την ηρεμία και τη βεβαιότητα του πρωταθλητή. Δεν χρειάζεται πια να αποδειξει τίποτα και το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει κάθε φορά, πως η τελειότητα δεν είναι στόχος, αλλά συνήθεια.

Οι σημαίες, τα φλας, οι φωνές και το ρυθμικό χειροκρότημα, στο TELEKOM CENTER Athens, θα συνθέσουν ένα σκηνικό αντάξιο του πρωταθλητή, που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Για τους μικρούς τενίστες, είναι μάθημα ζωής. Για τους φιλάθλους, μια μοναδική εμπειρία.

Όταν ο Τζόκοβιτς πιάσει τη ρακέτα του και κάνει το πρώτο του σερβίς, την Τρίτη (04/11) το απόγευμα, το κοινό θα καταλάβει πως δεν παρακολουθεί απλώς έναν αγώνα.

