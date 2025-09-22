Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αποκάλεσε «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο Σέρβος τενίστας έχει εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Ελλάδα και αναμένεται να λάβει μέρος στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τον ίδιο στο ΟΑΚΑ.

Πέρα από τις προπονήσεις του, ο «Νόλε» αφιερώνει χρόνο και σε βόλτες στην Αθήνα. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, απ’ όπου μοιράστηκε φωτογραφίες μέσω Instagram.

«Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο» έγραψε στη σχετική ανάρτηση.