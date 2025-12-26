Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς και την 1η και 6η Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Ακόμη, στις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιόδου.

Για τις συχνότητες των δρομολογίων στα μέσα σταθερής τροχιάς — δηλαδή στις γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και στο Τραμ — κατά τις εορταστικές ημέρες, οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ ΕΔΩ.