Ένα μοναδικό υπερθέαμα με εκατοντάδες drones που σχημάτισαν εντυπωσιακές εικόνες στον Ηρακλειώτικο ουρανό, το πρώτο drone show στην ιστορία της πόλης, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι που κατέκλυσαν τα Ενετικά Τείχη πάνω από την πύλη Ιησού, το απόγευμα της Παρασκευής 26/12, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη 2025» του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως σημειώνει το patris.gr, το μοναδικό drone show, που μάγεψε το κοινό, είχε εορταστικό χαρακτήρα με τα πάνω από 300 σκάφη να σχηματίζουν εικόνες από το Γρύπα, το σύμβολο της πόλης Ηρακλείου, τα Ενετικά Τείχη, το φεστιβάλ των Τειχών και Χριστουγεννιάτικες φιγούρες ενθουσιάζοντας τους εκατοντάδες πολίτες που παρακολούθησαν από κοντά το φαντασμαγορικό θέαμα.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που παρακολούθησε το μοναδικό drone show συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού και μαζί με τους αντιδημάρχους Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη, Γιώργο Τσαγκαράκη και Γιάννη Τσαπάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, αναφέρθηκε στο υπερεθέαμα με τα drones και τόνισε ότι οι Ηρακλειώτες αγκαλιάζουν τα Ενετικά Τείχη.