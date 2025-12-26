Σε κινητοποίηση προχωρά το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, κηρύσσοντας νέα 24ωρη απεργία. Ωστόσο, από την πλευρά της η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών διευκρινίζει ότι η συμμετοχή δεν θα είναι καθολική σε όλους τους θεατρικούς χώρους.

Με έκτακτη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, η ΕΝΘΕΠΑ επισημαίνει ότι ορισμένα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ. Παράλληλα, τονίζεται ότι άλλες σκηνές θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς –όπως αναφέρεται– οι ηθοποιοί διατηρούν τόσο το δικαίωμα στη διεκδίκηση όσο και το δικαίωμα στην εργασία.

Υπενθυμίζεται ότι τη στήριξή τους στην 24ωρη απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έχουν δηλώσει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το ΣΕΘΕΑ, καθώς και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στα αιτήματα των ηθοποιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΝΘΕΠΑ

«Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.»

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5 – 8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 – 4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.»

Η ανακοίνωση της ΠΟΘΑ

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και τεχνικοί θεάτρου προσπαθούν να συνάψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τις αντίστοιχες ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κήρυξε απεργία με στόχο την πίεση για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς μετά από πάνω από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά αρνείται να προσέλθει σε έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο προς υπογραφή ΣΣΕ, με εναλλασσόμενες από την πλευρά της κάθε φορά προφάσεις για την υπογραφή.

Σε αυτό το κλίμα, καλούμε τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς θέατρου και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για 27 Δεκεμβρίου.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με κανέναν τρόπο καθώς και απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών για την ημέρα της απεργίας. Καλούμε τους ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους θεατρικών παραστάσεων να συμμετέχουν στην απεργία χωρίς φόβο.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.»