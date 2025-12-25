Ο ηθοποιός και κωμικός Πάτρικ Φιν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του στη σειρά του ABC “The Middle”, πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Φιν, σε ηλικία 60 ετών, έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος είχε αρχικά τεθεί σε ύφεση, αλλά επανεμφανίστηκε.

Ο Φιν ξεκίνησε την καριέρα του ως αυτοσχεδιαστικός κωμικός, συνεργαζόμενος με τον στενό του φίλο Κρις Φάρλεϊ. Το πρώτο του σημαντικό βήμα στην τηλεόραση έγινε με τη σειρά “The George Wendt Show“, όπου υποδύθηκε τον αδελφό του χαρακτήρα του Τζορτζ Κόουλμαν.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως “Murphy Brown“ και “3rd Rock from the Sun“, ενώ από το 2010 έως το 2018 ενσάρκωσε τον Μπιλ Νόργουντ στη σειρά “The Middle“.

Οι θαυμαστές του “Seinfeld” τον θυμούνται ως Τζο Μάγιο, από το επεισόδιο “The Reverse Peephole“, ενώ οι φίλοι της σειράς “Φιλαράκια“ τον γνώρισαν ως τον Δρ. Ρότζερ, τον σύντροφο της Μόνικα στα επεισόδια “The One That Could Have Been, Part 1” και “Part 2”.

Ο Φιν εμφανίστηκε επίσης σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως “Dude, Where’s My Car” και “It’s Complicated”. Παράλληλα, υπήρξε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ντόνα Φιν, τα τρία τους παιδιά, καθώς και τους γονείς και τα αδέλφια του.