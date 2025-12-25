Ο Σον Όνο Λένον εξέφρασε την ανησυχία του ότι ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς καταλόγους όλων των εποχών μπορεί να μην έχει την ίδια απήχηση στις νεότερες γενιές.

Μιλώντας στην εκπομπή CBS Sunday Morning, ο μουσικός παραδέχθηκε ότι η Γενιά Ζ φαίνεται να χάνει την επαφή της με τους Beatles και, κατ’ επέκταση, με την πολιτιστική κληρονομιά του πατέρα του, Τζον Λένον. Όπως είπε, η διατήρηση αυτής της μνήμης αποτελεί πλέον προσωπική του αποστολή.

«Απλώς κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι η νεότερη γενιά δεν θα ξεχάσει τους Beatles, τον Τζον και τη Γιόκο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική μπορεί να είναι διαθέσιμη παντού, αλλά η πολιτιστική μνήμη δεν είναι αυτονόητη. «Έτσι το βλέπω εγώ», πρόσθεσε.

Ο Σον Λένον αναφέρθηκε επίσης σε μια πρόσφατη viral στιγμή, όταν ο ντράμερ Ringo Starr εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση χωρίς να αναγνωριστεί από τον παρουσιαστή. «Μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν», σχολίασε, παραδεχόμενος ότι τότε ένιωσε για πρώτη φορά πως η κληρονομιά των Beatles κινδυνεύει να ξεθωριάσει.

Παραλληλίζοντας τη θέση του συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής με την κλασική λογοτεχνία στα σχολεία, τόνισε ότι πρόκειται για κρίσιμο πολιτιστικό έργο που απαιτεί συνειδητή φροντίδα και διαφύλαξη.