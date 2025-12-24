Μεγάλη έκρηξη αναστάτωσε τους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη στην Ιταλία, μετά από τροχαίο. Ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προκλήθηκε έκρηξη.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις καμπίνες τους, μεταδίδει το Nexta.

Δείτε το βίντεο

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion. According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025