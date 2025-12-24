Αναρτήθηκε το επικαιροποιημένο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ατομικής δομημένης συνέντευξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η επικαιροποίηση αφορά τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο μπορούν να ενημερωθούν για την ένταξή τους και τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και γεωγραφική περιοχή. Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://vet.dypa.gov.gr/instructor-registry-ranking#rankList

Οι Επαγγελματικές και Πειραματικές Σχολές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας. Οι ΕΠΑΣ παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες αιχμής, με βάση το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, με αμοιβή και ασφάλιση.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους 15 έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το 77% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτηση.

Οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών. Προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε τρεις ειδικότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Η συμβολή της ΔΥΠΑ στην επαγγελματική κατάρτιση

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική κατάρτιση, λειτουργώντας 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, λειτουργούν 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας την πρόσβαση όλων των πολιτών στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.