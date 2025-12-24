Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Άγιος Βασίλης καταφέρνει να παραδίδει τα δώρα του τόσο γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη; Η απάντηση, σύμφωνα με ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην τελωνειακή ένωση και στη Συνθήκη Σένγκεν.

Χάρη στην κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών-μελών, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη κινείται χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία. Έτσι, μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα το ταξίδι του από χώρα σε χώρα, διανέμοντας δώρα σε μικρούς και μεγάλους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «κανένας έλεγχος, καμία καθυστέρηση, κανένα χαρτί για συμπλήρωση» — μόνο η μαγεία των Χριστουγέννων και η διευκόλυνση που προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία.

