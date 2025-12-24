Στη φυλακή οδηγούνται μετά από πολύωρες απολογίες και οι δώδεκα συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά ( κάνναβη και κοκοκαΐνη) ακόμα και μέσα σε σχολεία.

Ανακριτής και εισαγγελέας αφού μελέτησαν το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και άκουσαν την υπερασπιστική θέση των κατηγορουμένων έδειξαν ομόφωνα το δρόμο για τη φυλακή σε όλους ανεξαιρέτως τους κατηγορουμένους, συμπεριλαμβανομένων και τον έξι ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν ναρκωτικά και υποστήριξαν ότι είναι χρήστες οι ίδιοι χωρίς όμως να πείσουν τους δικαστές που του έκριναν προσωρινά κρατούμενους .

H δράση του κυκλώματος

Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα, ανάμεσά τους και 6 ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών. Εκτός των σχολικών χώρων, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διακινούσαν χασίς και κοκαΐνη και σε δημόσιους χώρους, όπως πλατείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας εμπορεύονταν κοκαΐνη και κάνναβη, ακόμη και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών. Διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιήσει 203 συναλλαγές σε διάστημα 3 μηνών, με τη συντριπτική πλειονότητα να λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού χώρου.

Η παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος επεκτεινόταν πέρα από το σχολείο, καθώς λάμβανε χώρα και σε πλατείες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος ήταν ένας άνδρας με το παρατσούκλι «Φρατέλος» και υπαρχηγός ένας 19χρονος με το παρατσούκλι «Ζούμπος».

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι ενήλικοι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους, αναθέτοντάς τους τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσα στο σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος δεν έκανε ότι του ζητούσαν, τότε υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση έσβησαν ακόμα και τσιγάρα πάνω στο σώμα ενός μέλους.