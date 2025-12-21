Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία των βορείων προαστίων. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα, ανάμεσά τους και 6 ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών. Εκτός των σχολικών χώρων, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διακινούσαν χασίς και κοκαΐνη και σε δημόσιους χώρους, όπως πλατείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας εμπορεύονταν κοκαΐνη και κάνναβη, ακόμη και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών. Διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιήσει 203 συναλλαγές σε διάστημα 3 μηνών, με τη συντριπτική πλειονότητα να λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού χώρου.

Η παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος επεκτεινόταν πέρα από το σχολείο, καθώς λάμβανε χώρα και σε πλατείες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος ήταν ένας άνδρας με το παρατσούκλι «Φρατέλος» και υπαρχηγός ένας 19χρονος με το παρατσούκλι «Ζούμπος».

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι ενήλικοι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους, αναθέτοντάς τους τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσα στο σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος δεν έκανε ότι του ζητούσαν, τότε υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση έσβησαν ακόμα και τσιγάρα πάνω στο σώμα ενός μέλους.

Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικούς διαλόγους.

-Πού είσαι;

-Σχολείο.

-Ωραία, χωρίς πολλά πολλά μπρο, μη μου ζαλίζεις τ’ α…. , έχω σχολείο, έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι, πηγαίνεις εκεί στην πλατεία πίσω από του πατέρα σου.

-Σε πόση ώρα;

-Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε 5 λεπτά σου ορκίζομαι θα φας ξύλο μπρο.

-Με λεφτά όμως έτσι;

-Τα λεφτά μετά ή αύριο. Γιατί θα το πάω σε έναν φίλο μου.

-Εεε, μάλιστα.

Aγοραπωλησίες ακόμα και σε σχολεία

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες, κυρίως στις περιοχές Νέας Χαλκηδόνας, Άνω Πατησίων και Νέας Φιλαδέλφειας. Πολλές από αυτές πραγματοποιούνταν μέσα ή κοντά σε σχολεία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος είχε το παρατσούκλι «Φρατέλος» και υπαρχηγός ένας 19χρονος το παρατσούκλι «κοντός».

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι ενήλικοι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους, αναθέτοντάς τους τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσα στο σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος δεν έκανε ότι του ζητούσαν, τότε υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση έσβησαν ακόμα και τσιγάρα πάνω στο σώμα ενός μέλους.

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε το πως τα ανήλικα βαποράκια προσπαθούσαν να «ψαρέψουν» πελάτες μέσα στο σχολείο.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε. Μετά μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή, έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα με πολύ λίγα χρήματα. Από τότε δεν τους είδα ξανά. Κάποιοι συμμαθητές μου νομίζω αγόρασαν αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε.