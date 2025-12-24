Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της Aθήνας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γούβα στο Παγκράτι όπου κλήθηκε η Πυροσβεστική λόγω φουσκωμένων νερών, που είχαν συνέπεια να κολλήσουν αυτοκίνητα.
Στη ευρύτερη περιοχή (Βύρωνα, Παγκράτι, Νέο Κόσμο) καταγράφονται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
