Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς καλημερίζει το κοινό του με ένα νέο σκίτσο, εμπνευσμένο από το κλίμα των ημερών. Σε πράσινο φόντο, δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι, ο χαρακτηριστικός ήρωάς του απευθύνεται με παιδική αφέλεια αλλά και υπόγεια ειρωνεία: «Κάλεθ γιορτέθ!»

Η ατάκα, γραμμένη επίτηδες ανορθόγραφα, παραπέμπει στο γνώριμο μοτίβο του δημιουργού: λίγες λέξεις, απλό σκίτσο και ένα σχόλιο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη μελαγχολία των γιορτών. Ο καθρέφτης του ήρωα στο χριστουγεννιάτικο στολίδι λειτουργεί σαν υπενθύμιση αυτοσαρκασμού – ίσως και μιας εσωτερικής συνομιλίας που πολλοί αναγνωρίζουν αυτές τις μέρες.

Όπως συχνά συμβαίνει στα σκίτσα του Αρκά, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα δεν είναι αμιγώς χαρούμενο. Αντίθετα, αφήνει χώρο για δεύτερη ανάγνωση: τη μοναξιά, την αμηχανία ή την ανάγκη για γιορτή, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει διάθεση.

Ο Αρκάς παραμένει πιστός στο ύφος που τον έκανε αγαπητό στο κοινό του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ένα σκίτσο μπορεί να πει περισσότερα από ένα μακροσκελές σχόλιο.