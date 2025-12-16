Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει με πικρό χαμόγελο την πραγματικότητα της υγείας και της καθημερινότητας.

Στο σκίτσο, ένας άνδρας ζητά «έναν μετρητή σακχάρου και ένα πιεσόμετρο», με την απάντηση να έρχεται αποστομωτική: «Μεγάλωσε πια… καιρός να του πω ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης». Η σκηνή αποτυπώνει με χαρακτηριστική απλότητα τη μετάβαση από την ανεμελιά στην ωμή πραγματικότητα της ωριμότητας — και της φροντίδας της υγείας.

Ο Αρκάς, χωρίς περιττές λέξεις, αγγίζει ένα θέμα που αφορά χιλιάδες πολίτες: τη συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα υγείας δεν είναι εξαίρεση, αλλά μέρος της καθημερινής ζωής, όσο κι αν θα θέλαμε να πιστεύουμε στο «θαύμα».

Όπως συχνά συμβαίνει στα σκίτσα του, το χιούμορ λειτουργεί ως όχημα για έναν βαθύτερο κοινωνικό προβληματισμό, προκαλώντας ταυτόχρονα γέλιο και σκέψη. Και αυτή τη φορά, το σχόλιο είναι τόσο απλό όσο και αφοπλιστικά αληθινό.