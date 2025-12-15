Ο Αρκάς επιστρέφει με τη σημερινή του «Καλημέρα» και, με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, αγγίζει ένα διαχρονικό θέμα: την εμπειρία – και το τίμημά της.

Σε ένα λιτό σκίτσο, με έναν άνθρωπο και τον πιστό του σκύλο, ο σκιτσογράφος υπενθυμίζει ότι η εμπειρία συχνά δεν έρχεται ως επιβράβευση, αλλά ως αποτέλεσμα όσων δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε.

Με μια φράση που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την πικρή αλήθεια, ο Αρκάς σχολιάζει τις μικρές και μεγάλες ματαιώσεις της ζωής, αυτές που τελικά μας διαμορφώνουν.

Όπως πάντα, το σκίτσο αφήνει χώρο στον αναγνώστη να χαμογελάσει, να αναγνωρίσει τον εαυτό του και –ίσως– να σκεφτεί λίγο παραπάνω τι σημαίνει πραγματικά «μεγάλη εμπειρία».